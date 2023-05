VIDEO - La As Roma Femminile festeggia lo scudetto al Tre Fontane: c'è anche Noemi

La As Roma Femminile, battendo la Fiorentina per 2-1, con quattro giornate di anticipo al termine della poule scudetto ha conquistato lo scudetto della stagione 2022/23. Al Tre Fontane, al termine della partita con l'Inter, l'ultima in casa della stagione, vinta per 2-1 dalle giallorosse, parte la festa delle ragazze di Alessandro Spugna.

C'è anche un ospite speciale che si unisce alla festa: Noemi entra in campo con le giallorosse per complimentarsi con loro