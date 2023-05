Serie A Femminile, ROMA-INTER: le formazioni ufficiali. Spugna si affida alle titolarissime. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 14:30 la Roma Femminile affronterà l’Inter nel match valido per la nona giornata della Poule Scudetto. Le giallorosse hanno già vinto il campionato da due turni e al Tre Fontane è pronta la festa, dato che la partita odierna sarà l’ultima stagionale in casa. Le ragazze di Alessandro Spugna sono in vetta alla classifica con 64 punti (+13 sulla Juventus seconda), mentre le nerazzurre si trovano al quarto posto a quota 39 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Di Guglielmo; Losada, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Ohrstrom, Minami, Cinotti, Landstrom, Ciccotti, Glionna, Greggi, Haug, Kollmats.

All.: Spugna.

INTER: Durante; Sonstevold, Fordos, Kristjansdottir; Thøgersen, Pandini, Eckhoff, Karchouni, Merlo; Polli, Chawinga.

A disp.: Piazza, Santi, Robustellini, Alborghetti, Simonetti, Csiszar, Lang, Mihashi, Calegari.

All.: Guarino.

Arbitro: Di Cicco. Assistenti: Micalizzi - Spina. IV Uomo: Castellone

PREPARTITA

13:50 - Le giallorosse scendono in campo per effettuare il riscaldamento.

13:34 - Ecco la formazione ufficiale delle giallorosse.

13:00 - La Roma è arrivata al Tre Fontane.