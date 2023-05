Serie A Femminile, Roma-Inter: presente la cantante Noemi al Tre Fontane

Oggi la Roma Femminile affronta l'Inter nel match valido per la nona giornata della Poule Scudetto. La partita odierna rappresenta l'ultima gara stagionale in casa, motivo per cui sarà pronta una festa al termine della sfida per celebrare la vittoria dello Scudetto. Tra i numerosi tifosi presenti sugli spalti dello Stadio Tre Fontane c'è anche la cantante Noemi, nota tifosa giallorossa.