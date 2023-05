Roma Femminile, Spugna: "Vincere qui è magico. Festa incredibile con i tifosi"

Dopo la vittoria con l'Inter al Tre Fontane e la premiazione per lo scudetto conquistato in questa stagione, il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha parlato ai microfoni del canale del club: "Vincere è sempre bello. Ma vincere qui è qualcosa di magico. Di unico. Oggi è stata una giornata bellissima. La partita infatti è stata l'ultimo aspetto, anche se poi c'è stata, abbiamo fatto una buona gara e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Però, veramente, quello che è accaduto dopo triplice fischio è qualcosa di incredibile, perché è stata una festa bellissima davanti nostri tifosi, che ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Quindi era quello che volevamo".

Questa è stata anche l'ultima partita di Carina Wenninger qui al Tre Fontane: le ha concesso la standing ovation.

"Sì, beh, lo meritava. Carina è una giocatrice ma soprattutto una ragazza veramente straordinaria. Ci ha dato tantissimo quest'anno, quindi sono anche dispiaciuto, perché avremmo voluto tenerla. Però ha fatto una scelta e la rispettiamo. E sono veramente contento della standing ovation, perché la meritava, con tutto il pubblico che l'ha applaudita". Sophie Roman segna sempre all'ultimo secondo. Comunque è arrivata una vittoria e sono gli elementi importanti per prepararsi al prossimo trofeo, la Coppa Italia.

"Assolutamente sì, volevamo fare una partita importante, perché ci dobbiamo avvicinare nel migliore dei modi alla gara del 4 giugno. Sì, Sophie è di nuovo entrata nei minuti finali e di nuovo ha fatto un grande gol di testa: è il suo pezzo forte. Ci sta dando una grossa mano da quando è rientrata dall'infortunio. Bene, siamo contenti". (asroma.com) VAI ALLA NEWS ORIGINALE