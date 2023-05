Roma Femminile, Spugna: "Soddisfatto della prestazione" - Serturini: "Un onore avere raggiunto le 100 presenze in campionato con la Roma"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito al pareggio per 2-2 ottenuto in casa del Milan. Ecco le sue parole.

Un pareggio al 93’, le sue sensazioni dopo questa gara?

“È arrivato un pareggio in campionato, mancava questo. Sono molto soddisfatto. Buona prova di tutte le ragazze, sia quelle che hanno iniziato la gara, sia quelle che sono entrate dopo, hanno fatto molto bene. Abbiamo recuperato il risultato, lo meritavamo”.

Cosa le è piaciuto di più?

“L’atteggiamento di voler giocare la partita sempre. È di buon auspicio, ci prepara al meglio per l’altro obiettivo che abbiamo, la finale di Coppa Italia. Bene così, siamo state in partita da subito”.

Saranno tutte tappe di avvicinamento alla finale di Coppa Italia.

“Assolutamente sì, la programmazione della settimana di lavoro è in funzione della finale, anche se abbiamo altre due gare di campionato da giocare”.

Anche Annamaria Serturini ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni.

È stata una partita difficile, ma anche oggi non avete mollato.

“Sì, è stata una partita difficile, ci sono stati cambi di formazione, ci siamo fatte trovare pronte, dal portiere all’attaccante. Siamo state bravissime a non mollare su ogni pallone, abbiamo colto un pareggio d’oro, proprio per le tante rotazioni nella squadra”.

In questo periodo, come dovete lavorare per arrivare al prossimo obiettivo che è la Coppa Italia?

“Ora avremo due giorni di riposo, dobbiamo staccare per recuperare energie. Poi da lunedì, penseremo alle altre partite di campionato e infine ci dedicheremo all’ultimo obiettivo della Coppa Italia. Ma passa dagli allenamenti e dalla qualità delle prestazioni nelle partite”.

Oggi per te è un giorno speciale. È il tuo compleanno e raggiungi le 100 presenze in campionato con la maglia della Roma. Sei la prima giocatrice a tagliare questo traguardo. Hai, inoltre, concluso la gara con la fascia di capitano al braccio.

“Sì, è stata una giornata perfetta perché oltre a tutte le mie compagne che ci sono tutti i giorni e sono la mia seconda famiglia, oggi ho l'opportunità anche di festeggiare con i miei genitori.

Per me è un onore essere la prima giocatrice a raggiungere le 100 in campionato con la Roma. E poi volevo fortemente questa fascia al braccio. Ovviamente, è di Elisa però per un giorno mi ha fatto veramente piacere portarla”.

