Serie A Femminile, MILAN-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Palo di Soffia (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria dello scudetto, la Roma Femminile torna in campo. Impegno in trasferta per le giallorosse di mister Alessandro Spugna, che le vedranno contro il Milan in questa terzultima giornata della Poule Scudetto.

IL TABELLINO

MILAN: Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Soffia, Andersen; Mascarello, Grimshaw; K. Dubcova, Dompig, Vigilucci; Piemonte.

A disp.: M. Dubcova, Beka, Thomas, Sevenius, Adami, Bahlouli, Carage, Fedele, Renzotti.

All.: Ganz.

ROMA: Ohrstrom; Di Guglielmo, Kollmats, Minami, Landstrom; Cinotti, Ciccotti, Losada; Glionna, Roman, Serturini.

A disp.: Ceasar, Bartoli, Linari, Wenninger, Andressa, Giugliano, Giacinti, Selerud.

All.: Spugna.

Arbitro: Iannello. Assistenti: Pelosi - Mastrosimone. Quarto Ufficiale: Toselli

PREPARTITA

Primo tempo

6' - Primo squillo della Roma con Serturini, fuori.

4' - Occasionissima per il Milan, ma la conclusione di Soffia colpisce il palo.

2' - Vigilucci prova a spaventare le giallorosse, ma il suo tiro termina fuori.

1' - Al via il match.

14:04 - Giallorosse in campo per il riscaldamento.

13:32 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

13:27 - La Roma è arrivata a Vismara.