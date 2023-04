Twitter, i complimenti del Friedkin Group alla Roma Femminile: "Ora le giallorosse avranno bisogno di una bacheca per i trofei più grande" (FOTO)

Quella di oggi è stata una giornata storica per la Roma Femminile. Le giallorosse hanno battuto 2-1 la Fiorentina al Tre Fontane e grazie a questo successo hanno conquistato il loro primo scudetto con ben tre giornate d'anticipo. Tra gli svariati complimenti, sono arrivati anche quelli del Friedkin Group: "Ora le giallorosse avranno bisogno di una bacheca per i trofei più grande. Congratulazioni alla Roma Femminile per aver conquistato il suo primo scudetto", il messaggio pubblicato su Twitter.

The Giallorosse are going to need a bigger trophy case. Congratulations to the @ASRomaWomen on clinching their first Serie A Femminile title! pic.twitter.com/IE4i78Bt0i

— The Friedkin Group (@friedkingroup) April 29, 2023