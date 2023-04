Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

DALLO STADIO TRE FONTANE - La Roma Femminile di Alessandro Spugna è pronta a scrivere la storia. Oggi alle ore 14:30 allo Stadio Tre Fontane andrà in scena la sfida tra le giallorosse e la Fiorentina, valida per la sesta giornata di campionato. Le capitoline si trovano in vetta alla classifica a +11 dalla Juventus a quattro giornate dalla fine, motivo per cui in caso di successo nel match odierno la Roma diventerebbe Campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. C'è enorme attesa per la partita dell'anno e Spugna punterà sulle titolarissime per non fallire il primo match point e far diventare il sogno realtà.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Minami, Wenninger, Linari, Bartoli; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Ohrstrom, Di Guglielmo, Ciccotti, Cinotti, Kajzba, Kramzar, Glionna, Landstrom, Roman, Selerud.

All.: Spugna.

FIORENTINA: Baldi; Tortelli, Agard, Jackmon, Cafferata; Catena, Breitner, Boquete; Severini, Mijatovic; Hammarlund.

A disp.: Schroffenegger, Parisi, Kajan, Erzen, Monnecchi, Longo, Vitale, Johannsdottir, Zamanian.

All.: Panico.

Arbitro: Calvazara. Assistenti: Chiavaroli - Carella. IV Uomo: Curia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

7' - Roma pericolosa sulla destra con Serturini, il cui cross viene respinto con i pugni da Baldi

2' - La Fiorentina si rende subito pericolosa in area di rigore, Andressa toglie il pallone dalla disponibilità dell'attaccante avversaria e concede il male minore, il corner

1' - Match al via

PREPARTITA

13:50 - Le giallorosse entrano in campo per il riscaldamento.

13:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

13:25 - Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina.





13:03 - La Roma è arrivata al Tre Fontane. Le giallorosse sono in campo per il consueti giro di ricognizione prima di una partita.

12:37 - Una panoramica del Tre Fontane a due ore dal fischio d'inizio.