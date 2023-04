Serie A Femminile, Roma-Juventus: Mourinho e Pinto presenti al Tre Fontane (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Tre Fontane la Roma Femminile sta sfidando la Juventus nella sfida più attesa per l'anno. Sugli spalti c'è grandissimo entusiasmo per una partita così decisiva, infatti in caso di vittoria le giallorosse sarebbero a un passo dal loro primo storico scudetto. Tra i numerosi tifosi ci sono anche due 'special guests' e si tratta di José Mourinho e Tiago Pinto, i quali sono presenti in tribuna.