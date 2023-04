Serie A Femminile, ROMA-JUVENTUS: le formazioni ufficiali. Spugna punta sulle titolarissime per la sfida scudetto. Giallorosse arrivate al Tre Fontane (VIDEO)

Appuntamento con la storia. Oggi alle ore 14:30 la Roma Femminile, davanti a un Tre Fontane sold out, si gioca un’enorme fetta di scudetto. Le giallorosse, prime in classifica a 57 punti, affrontano la Juventus, seconda a -8 dalle capitoline. Le ragazze di Alessandro Spugna stanno disputando un campionato davvero incredibile con 19 vittorie e 2 sconfitte in 21 partite, ma entrambe le debacle sono arrivate proprio contro le bianconere. In caso di successo nel match odierno, la Roma allungherebbe a +11 sulla Juventus a solamente 4 giornate dal termine del campionato: basta questo dato per far capire l’importanza della partita. Il primo scudetto della storia della Roma Femminile è davvero a un passo, ma guai ad abbassare l’attenzione. Oggi più che mai.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano; Glionna, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.:

All.: Spugna

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Gama, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

A disp.:

All.: Montemurro

Arbitro: Galipò. Assistenti: Votta - Dell'Orco. IV Uomo: Cipolloni.

PREPARTITA

13:30 - La Roma comunica la formazione ufficiale scelta da mister Spugna.

12:53 - La Roma è arrivata al Tre Fontane per effettuare la ricognizione.

12:00 - Una panoramica del Tre Fontane, teatro della partita Roma-Juventus.