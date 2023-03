Serie A Femminile, ufficializzate date e orari delle prime due giornate della Poule Scudetto (COMUNICATO)

Terminata la prima fase della Serie A Femminile, la Roma è pronta ad affrontare un mini torneo che prevede una poule scudetto per le prime 5 squadre in classifica e una poule salvezza per le ultime 5 classificate. La FIGC ha ufficializzato le date e gli orari degli incontri delle prime due giornate. Le ragazze di Spugna affronteranno la Fiorentina il 17 marzo alle ore 18:00, mentre il turno successivo prevede il riposo.

Prima giornata

FIORENTINA-ROMA: 17 marzo, ore 18:00 (TimVision)

JUVENTUS-MILAN - 18 marzo, ore 15:00 (La7, La7.it, TimVision)

riposa INTER

Seconda giornata

INTER-JUVENTUS 25 marzo, ore 14:30 (La7, La7.it, TimVision)

MILAN-FIORENTINA 26 marzo, ore 14:30 (TimVision)

Turno di riposo per la ROMA

