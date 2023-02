Serie A Femminile, poule scudetto: Roma con la Fiorentina nella prima giornata. Ultimo turno con la Juve (FOTO)

Conclusa la prima fase della Serie A Femminile (in totale 18 giornate) con la Roma prima in classifica a quota 48 punti, inizia la seconda fase che prevede una poule scudetto per le prime 5 squadre in classifica e una poule salvezza per le ultime 5 classificate. Per le squadre che accedono alla poule scudetto in palio c'è il titolo di Campione d'Italia e l'accesso alla UEFA Women’s Champions League (prima e seconda classificata). Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno).

Nella poule scudetto - al via il 18-19 marzo - si sfidano Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. La Roma di Alessandro Spugna inizierà in trasferta contro la Fiorentina nella prima giornata; a seguire un turno di riposo prima della gara col Milan (3a giornata) e con l'Inter (4a giornata); infine, le giallorosse affronteranno la Juventus nella 5a giornata.

IL CALENDARIO DELLA POULE SCUDETTO