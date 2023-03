Roma Femminile, ufficiale il prestito di Ferrara al Sassuolo fino a giugno 2024 (FOTO)

Oltre ad aver rinnovato il contratto di Emilie Haavi, la Roma Femminile sfoltisce la rosa in vista della Poule Scudetto. Come annunciato dalla società giallorossa su Twitter, la classe 2004 Anastasia Ferrara lascia il club giallorosso per trasferirsi in prestito al Sassuolo. "Anastasia Ferrara si unisce al Sassuolo in prestito fino a giugno 2024. Buona fortuna, Anastasia", il messaggio della Roma.

Questo l'annuncio del Sassuolo: "Anastasia Ferrara è una nuova giocatrice del Sassuolo! La centrocampista classe 2004 arriva in prestito dalla Roma dove è cresciuta fin da piccola fino a diventare una delle protagoniste indiscusse della Primavera giallorossa".

“Il mio obiettivo per questo finale di stagione è di poter dare un mio contributo alla squadra per le partite che rimangono da affrontare e dimostrare le mie capacità nel miglior modo possibile - afferma Ferrara -. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso e di poter onorare questa maglia.

Forza Sasol".

(sassuolocalcio.it)

