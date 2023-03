Roma Femminile: ufficiale il rinnovo di Haavi fino al 2025 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Emilie è arrivata alla Roma nel dicembre 2021 e ha avuto subito un impatto importante con il campionato italiano.

'Sono molto contenta e orgogliosa di poter continuare la mia avventura alla Roma”, ha spiegato Emilie. 'Questo club è diventata una seconda famiglia per me e per questo motivo non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro'.

La numero 11 giallorossa ha raccolto finora 42 presenze, segnando 13 gol e fornendo 13 assist.

'Oltre ad essere una grande professionista, Emilie ha contribuito in modo inequivocabile alla crescita della nostra squadra non solo con la sua qualità tecnica ma anche grazie alle sue doti umane', ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football. 'Siamo quindi molto felici di aver prolungato il nostro rapporto con lei'.