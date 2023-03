Roma Femminile, Giacinti: "Importante partire forte, ora testa al Barcellona". Spugna: "Il pubblico dell'Olimpico ci motiverà ancora di più"

Valentina Giacinti, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della sfida contro la Fiorentina, valida per la prima giornata della Poule Scudetto. Le giallorosse si sono imposte per 1-5 e tra le migliori in campo c'è sicuramente Giacinti, autrice di una doppietta. Queste le sue parole.

Quanto era importante iniziare la Poule Scudetto con questa vittoria?

“Era molto importante, per noi fondamentale, volevamo partire forte, sono contenta che l’abbiamo fatto”.

Sei arrivata al decimo gol in campionato con la Roma. Sei in linea con il rendimento che ti aspettavi?

“Sto facendo gol, questo per un attaccante è importante, ma sto facendo del mio meglio per vincere le partite. Se segno io o segnano le mie compagne, per me è indifferente”.

E ora si può pensare al Barcellona, martedì all’Olimpico.

“Sì, al Barcellona ci abbiamo pensato, ma era importante fare bene in questa partita. L’abbiamo fatto, ora testa a giovedì”.

Anche l'allenatore Alessandro Spugna ha parlato al termine di Fiorentina-Roma. Queste le sue sensazioni.

Una grande partenza nella poule scudetto.

“Abbiamo iniziato molto bene, segnando tre gol nel primo tempo e mettendo un ampio vantaggio. Siamo soddisfatti della prestazione, dovevamo gestire anche delle risorse. Bene così”.

Cosa le è piaciuto di questa prestazione?

“L’atteggiamento della squadra, la concentrazione. Il fatto di voler la vittoria da subito. La partecipazione da parte di tutti è stata buona, chi è entrato l’ha fatto benissimo”.

E martedì arriva il Barcellona all’Olimpico.

“Ora possiamo dedicarci a un evento. Sarà una bella emozione, iniziamo a preparare una grande partita, molto difficile. Però vogliamo provare a fare qualcosa, a metterle anche in difficoltà. Ci sarà una grande cornice di pubblico, questo ci motiverà ancora di più”.

