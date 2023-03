Roma Femminile, Giacinti: "Il pareggio contro il Wolfsburg ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra forte"

UEFA.COM - Valentina Giacinti, attaccante della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'organo calcistico alla vigilia della gara contro il Barcellona, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League e in programma domani allo Stadio Olimpico alle ore 21. Ecco le sue dichiarazioni: "Affrontiamo le sfide utilizzando la nostra esperienza. Elisa Bartoli è un capitano con cui siamo in sintonia, ma la nostra squadra è composta da tanti ex capitani. Ci ho pensato l'altro giorno quando è arrivata Vicky Losada, ex capitano del Barcellona. C'è Carina Wenninger, ex capitano del Bayern, ci sono io del Milan, Linus [Elena Linari], Andressa Alves... tutti ex capitani".

Il gol contro il Wolfsburg.

"Quello è il mio preferito e il più importante. Il pareggio contro il Wolfsburg ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra forte".

Il suo idolo.

"Mi è sempre piaciuto Bobo Vieri. Non mi importava in quale squadra giocasse, lo ammiravo perché mi esaltava la sua forza, la sua voglia di segnare".

