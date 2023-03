FOTO - Roma Femminile: in Campidoglio il premio RomaRose a Bartoli

Tappa in Campidoglio oggi per il capitano della Roma Femminile, Elisa Bartoli. La giallorossa ha ricevuto il Premio RomaRose, promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina, per celebrare il talento, la professionalità e il merito.

Lo rende noto il club giallorosso condividendo uno scatto di Bartoli con il premio e la speciale “Pink Scarf”, prodotta in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. “Sono orgogliosa che il mio Club sostenga campagne per combattere la violenza sulle donne donando aiuto e assistenza - ha detto Bartoli -. Questa sciarpa rappresenta l’impegno che la Roma dimostra nelle gare più importanti che si giocano anche fuori dal campo”.