AS Roma: le iniziative del club in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna

La pink scarf per la raccolta fondi

La generosità dei tifosi giallorossi potrà esprimersi per sostenere un’altra iniziativa ideata in favore delle donne che subiscono abusi. Il ricavato della vendita della speciale “Pink Scarf”, prodotta dal Club per l’occasione, sarà destinato all’acquisto di lettini ginecologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali.

Queste dotazioni serviranno per offrire alle donne vittime di violenza, che cercano soccorso nelle strutture sanitarie, un percorso di visita appositamente dedicato che garantisca loro la massima riservatezza e tutela.

Sarà possibile aquistare la Pink Scarf a partire dall'8 marzo negli AS Roma Store di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, cc Maximo e cc Porta di Roma.

Giovedì 9, in occasione di Roma-Real Sociedad, la Pink Scarf sarà disponibile anche presso lo Store di viale delle Olimpiadi e nel punto vendita della Toyota Fan Zone.

Sensibilizzazione

Nel solco dell’iniziativa "Amami e Basta", grazie alla disponibilità del Municipio V e alla collaborazione dell’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, è prevista la posa di una nuova panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere.

Il luogo scelto per l’occasione è il Parco “Barone Rampante”, in via Giorgio Morandi 26.

L'ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE COINVOLTE L'8 MARZO

ASL ROMA 1 - CONSULTORIO FAMILIARE MONTE MARIO

Parco di Santa Maria della Pietà, Pad. 5 - Roma, ore 8:30-12:00 Servizi offerti: PAP test e HPV test (per le donne dai 25 ai 64 anni)

screening colon retto e mammografia (per le donne dai 50 ai 74 anni) Accesso libero

ASL ROMA 1 - CONSULTORIO FAMILIARE PRIMAVALLE

Via Lodovico Jacobini 6 - Roma, ore 8:30-12:00 Servizi offerti: PAP test e HPV test (per le donne dai 25 ai 64 anni)

screening colon retto e mammografia (per le donne dai 50 ai 74 anni) Accesso libero

ASL ROMA 1 - CENTRO PMA - OSPEDALE SAN FILIPPO NERI

Via Martinotti 20 – Roma, Edificio A, 2° piano, ore 8:00-10:00 Servizi offerti: dosaggio gratuito AMH e tampone vaginale per Clamidia e Micoplasma (per le donne di età compresa tra 18 e 40 anni) Prenotazioni: pma.sanfilipponeri@aslroma1.it (indicare nome e cognome, telefono e data di nascita)

ASL ROMA 1 - OSPEDALE OFTALMICO

c/o Centro Diurno “La Tartaruga”, via Vittor Pisani 11 - Roma, ore 9:00-16:30 Servizi offerti: mammografie Accesso libero Clicca qui per le altre iniziative della ASL ROMA 1

ASL ROMA 3 - CASA DELLA SALUTE

Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - Roma, ore 8:00-17:00 Servizi offerti: screening mammografico (fascia di età 50-74 anni)

screening del colon retto (fascia di età 50-74 anni)

screening della cervice uterina (fascia di età 25-64 anni)

visite ginecologiche (nessun limite di età)

vaccinazione anti HPV (gratuita nella fascia di età 11-26 anni e con ticket per utenti di età superiore)

consulenze psicologiche per ragazze nella fascia di età 14-24 anni (dalle ore 14:00 alle ore 17:00)

prenotazione per test gratuito per l’epatite C (fascia di età 34-54 anni) Prestazioni riservate alle donne appartenenti alla ASL Roma 3 con accesso diretto, senza prenotazioni

POLIAMBULATORIO SAN RAFFAELE TERMINI

Via Giovanni Giolitti, 16 - Roma, ore 8:30-12:30 e 14:30-17:30 Servizio offerto: MOC Prenotazioni: accettazione.termini@sanraffaele.it (indicare nome, cognome e telefono)