Women’s Champions League, Roma-Barcellona: oltre 8500 biglietti staccati

La Roma di Alessandro Spugna è attesa dal Barcellona nei quarti di finale di Women’s Champions League: per l'appuntamento storico le giallorosse disputeranno il match allo Stadio Olimpico il 21 marzo. Finora sono già oltre 8500 i biglietti staccati per la sfida contro la squadra blaugrana.

Per assistere alla gara gli abbonati Serie A e Coppe potranno richiedere in tutti i settori inizialmente disponibili un biglietto gratuito. Il settore Curva Sud Centrale e Curva Sud Laterale sarà riservato ai soli abbonati Serie A & Coppe fino alle ore 11:59 del 14 febbraio. Dalle ore 12:00 del 14 febbraio, sarà disponibile in vendita libera. I biglietti per i non abbonati, invece, partono da 5 euro.