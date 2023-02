Women's Champions League: Roma-Barcellona il 21 marzo all'Olimpico. Biglietti gratis per gli abbonati

Sarà il Barcellona l'avversario della Roma di Alessandro Spugna nei quarti di finale di UEFA Women's Champions League: la gara d'andata è in programma allo Stadio Olimpico il 21 marzo alle 21. Per l'appuntamento europeo, che inoltre sarà la prima volta delle giallorosse all'Olimpico, i biglietti saranno gratis per tutti gli abbonati Serie A o Coppe, mentre per chi non è abbonato i prezzi partono da 5 euro.

Successivamente anche la Roma comunica le informazioni per la sfida contro il Barça:

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League arrivano all'Olimpico!

Roma-Barcellona sarà un evento storico. Perché per la prima volta lo stadio accoglierà una partita della squadra Femminile. E perché la Roma, lassù, non era mai arrivata. Le nostre ragazze hanno infatti raggiunto un altro obiettivo straordinario:

Le sosterremo tutti insieme. Lo faremo con una sola voce, perché una è la Roma: non c'è una Roma Maschile, non c'è una Roma Femminile e non c'è una Roma Primavera. C'è la Roma.

Per questo appuntamento di livello internazionale, il Club ha deciso che i biglietti della gara di andata, in agenda il 21 marzo alle ore 21 all'Olimpico, saranno gratis per tutti gli Abbonati Serie A o Coppe!

E per chi non è abbonato, i prezzi partono invece da appena 5€! La vendita è scattata venerdì 10 febbraio!

Abbonati Serie A & Coppe

Gli abbonati Serie A e Coppe potranno richiedere in tutti i settori inizialmente disponibili un biglietto gratuito.

Per esercitare la richiesta, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà richiedere un biglietto gratuito per singola transazione.

Per motivi organizzativi, i titolari di abbonamento di Curva Nord non potranno esercitare la richiesta sul proprio settore ma potranno comunque effettuare la richiesta in altri posti tra quelli disponibili.

I titolari di abbonamenti corporate nei settori standard potranno richiedere il biglietto esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

La vendita libera

Questa fase ha avuto inizio venerdì 10 febbraio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione, in tutti i settori inizialmente disponibili.

Il settore Curva Sud Centrale e Curva Sud Laterale sarà riservato ai soli abbonati Serie A & Coppe fino alle ore 11:59 del 14 febbraio. Dalle ore 12:00 del 14 febbraio, sarà disponibile in vendita libera.

Per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Serie A e Coppe potranno sempre richiedere in tutti i settori disponibili un biglietto gratuito. Per esercitare la richiesta, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà richiedere un biglietto gratuito per singola transazione, cliccando sull’apposito link.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE