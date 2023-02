Roma Femminile, Spugna: "Tre punti che valgono doppio" - Minami: "Partita difficile, contente del risultato"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club la termine della gara contro il Como, vinta per 0-1 grazie alla rete di Andressa. Le giallorosse hanno conquistato un successo fondamentale e hanno momentaneamente allungato a +8 sulla Juventus. Queste le parole del tecnico.

Una Roma non bella, ma sicuramente efficace.

"Sarebbe stato veramente qualcosa di più, perché abbiamo giocato in condizioni non semplici: vento forte, campo non in perfette condizioni, e questo a noi crea sempre qualche problema. Chiaramente lo è anche per il Como, ma per il nostro modo di giocare è determinante. Non voglio trovare alibi, perché poi la partita l'abbiamo giocata al meglio di quello che potevamo, e abbiamo preso tre punti che valgono doppio".

L'ultimo 1-0 della Roma risaliva proprio alla sfida di andata con il Como: forse, allora, è anche il modo in cui gioca il Como a mettere in difficoltà la Roma.

"Assolutamente sì, ma questo l'avevamo detto già prima della partita. Sono una squadra che ti mette in difficoltà, perché cerca sempre di non farti giocare bene. E ci sono sempre riuscite. Nelle tre occasioni in cui le abbiamo affrontate, non sempre abbiamo fatto la nostra miglior partita. Ti creano certamente qualche problema: facciamo loro i complimenti e in bocca al lupo per il prosieguo".

Con quello di oggi, la Roma totalizza 10 clean sheet: è la seconda dopo il Barcellona (15), tra i cinque campionati top d'Europa.

"È una bella cosa, dobbiamo continuare a farne. Ora però godiamoci questo momento. Abbiamo la Coppa Italia mercoledì, e poi ci sarà una bella partita in casa con l'Inter. Dobbiamo continuare a fare punti, perché sono quelli che ci permetterebbero di affrontare la Poule Scudetto con un po' più di tranquillità".

(asroma.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Anche Moeka Minami, difensore della Roma Femminile, ha espresso la sua opinione al termine della partita. Ecco le sue parole.

Tre punti importanti, in una gara non facile.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. È stato importante segnare subito il primo gol, la cosa fondamentale è aver vinto”.

È una Roma che sa anche soffrire, è questo quello che ha dimostrato oggi questa partita.

“Non ci sono mai partite semplici. Anche oggi abbiamo dimostrato con la sofferenza di poter portare a casa i tre punti. Ci siamo riuscite. E siamo molto contente di questo”.

A fine partita, il mister vi ha riunito al centro del campo. Cosa vi ha detto?

“Ci ha fatto i complimenti per la vittoria ottenuta, ci ha detto che ci aspettano altre gare difficili. Noi dobbiamo restare così concentrate, partita dopo partita”.

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE