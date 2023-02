Serie A Femminile, COMO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Linari vicina al gol

La Roma Femminile torna in campo per la 16a giornata di Serie A. La squadra di Spugna, reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, farà visita al Como per difendere la vetta. Le lombarde occupano invece il settimo posto in classifica, con soli due punti di vantaggio dall'ultima piazza.

IL TABELLINO

COMO: Beretta; Pastrenge, Brenn, Beil, Di Luzio, Picchi, Zanoli, Rizzon, Kravets, Pavan, Kubassova. A disp.: Cavicchia, Borini, Beccari, Rigaglia, Korenciova, Cecotti, Stapelfeldt, Linberg.

All. Sebastian de la Fuente

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Minami; Glionna, Greggi, Giugliano, Haavi; Andressa; Giacinti. A disp.: Lind, Cinotti, Ciccotti, Selerud, Kajzba, Bergersen, Kollmats, Petrara, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Davide Gandino. Assistenti: Matteo Paggiola - Giovanni Pandolfo. IV Uomo: Tommaso Scuderi

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

15' - Roma vicina al vantaggio con Linari, che ci prova da fuori area con il destro e per poco non inquadra lo specchio della porta

11' - Prima conclusione di Greggi da fuori area, pallone ampiamente a lato.

10' - Avvio di studio tra le due squadre

1' - Al via il match