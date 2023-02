Roma Femminile, Greggi: "Dedico il gol ai tifosi". Spugna: "Tre punti importantissimi contro una squadra molto forte"

Giada Greggi, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro l'Inter, vinta per 3-2. Le giallorosse hanno conquistato tre punti fondamentale e sono salite a quota 45, mantenendo la Juventus a -8. Ecco le parole della centrocampista, autrice della rete del momentaneo 3-1.

GREGGI A LA7

Complimenti per il gol.

"Farlo al Tre Fontane è bellissimo, l'ho dedicato ai nostri tifosi. Sono felicissima".

Bello e utile.

"Sì, ci siamo tranquillizzate. Ci ha dato una mano in più".

Non segni mai gol banali.

"Vero, l'ho notato anche io (ride, ndr). I gol difficili mi vengono spontanei".

La gara all'Olimpico contro il Barcellona?

"Spero che ci i tifosi ci diano una grandissima mano. Per noi e per il calcio femminile sarà una grande passo. Aspettiamo i tanti tifosi".

Losada ha detto qualcosa sul Barcellona?

"Ha detto di giocare. Ci confrontiamo spesso".

Anche l'allenatore Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva al termine del match.

SPUGNA A LA7

C'era il Barcellona nella testa?

"No. Oggi abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, non abbiamo concesso nulla. Nel secondo, invece, abbiamo subito un gol e ci ha un po' spiazzato creandoci ansia. Siamo state brave a reggere. Questi sono tre punti importantissimi, contro una squadra molto forte".

Il 3-2?

"Ho pensato che potevamo gestire meglio il doppio vantaggio, ma il calcio è così. Esistono anche gli episodi. Poi siamo state brave a riprendere il comando del match, potevamo fare il quarto gol. Oggi Giacinti ha fatto una gara strepitosa in attacco".

Quanto può darvi Losada?

"Vicky ha esperienza e qualità. La stiamo scoprendo, è pazzesca. Ha dato ordine oggi, ma deve trovare la miglior condizione. La sosta ci aiuterà tanto per averla nella seconda parte del campionato. Può darci una grande mano".

Mantovani ha deciso di non levare i punti per la Poul Scudetto.

"Sono d'accordo con il presidente (ride, ndr)".

Giugliano?

"Non so come sta, credo che ha preso una botta. Verificheremo".