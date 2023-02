Serie A Femminile, ROMA-INTER: le formazioni ufficiali. In attacco spazio al tridente Glionna-Giacinti-Haavi (FOTO)

Dopo aver scoperto nella giornata di ieri di sfidare il Barcellona nei quarti di finale di Champions League, la Roma Femminile va a caccia della nona vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. La gara odierna però non sarà affatto facile, infatti alle ore 14:30 le ragazze di Spugna affronteranno in casa l’Inter, attualmente quarta in classifica. Le giallorosse, in virtù anche della, proveranno ad allungare il distacco dalle rivali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa, Greggi, Giugliano, Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.: Lind, Cinotti, Landstrom, Losada, Serturini, Ciccotti, Selerud, Kollmats, Kramzar.

All.: Spugna

INTER: Piazza; Merlo, van der Gragt, Alborghetti, Thogersen; Santi, Mihashi, Pandini; Nchout, Polli, Chawinga.

A disp.: Gilardi, Tornaghi, Karchouni, Fordos, Simonetti, Zappettini, Calegari, Colonna, Fadda.

All.: Guarino

PREPARTITA

13:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.