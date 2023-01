Twitter, la Roma Femminile ufficializza l'addio di Lazaro: "Grazie e in bocca al lupo per il futuro" (VIDEO)

Paloma Lazaro non sarà più una calciatrice della Roma. L'attaccante spagnola aveva già annunciato il suo addio con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ma ora la Roma Femminile ne ha comunicato l'ufficialità tramite un tweet: "75 presenze, 26 gol, una Coppa Italia e una Supercoppa. Grazie Paloma e in bocca al lupo per il futuro".

