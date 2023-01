Instagram, Lazaro annuncia l'addio alla Roma Femminile: "Orgogliosa di aver indossato questa maglia" (FOTO)

Paloma Lazaro saluta la Roma Femminile. L'attaccante, arrivata in giallorosso nel 2020, annuncia il suo addio al club affidando ad Instagram un lungo messaggio:

"Cara Roma…

E' arrivato il momento di salutarci. Purtroppo, a volte il calcio è così, e quando ti chiudono una porta, devi aprire un’altra. Grazie, grazie di avermi fatto diventare la calciatrice e la persona che sono, di avermi dato tante soddisfazioni in questi anni. Sono orgogliosa di averti indossato e di averti portato con passione e impegno dove sei. Ma la vita purtroppo è cosi, e a volte il calcio è bastardo. Sappi che ti porterò sempre con me, e mi auguro di vederti sempre là su dove meriti. Grazie anche a tutti i tifosi, non è facile dire addio così presto ma sono sicura che ci rivedremo in futuro sul campo, e ci divertiremo ancora.

Grazie a m o R!"