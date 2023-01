Roma Femminile, Spugna: "3 punti pesantissimi, ma dobbiamo gestire meglio" - Giugliano: "Vittoria fondamentale"

Dopo la vittoria contro il Parma nella 14a giornata di campionato, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni dei media del club giallorosso:

Sono tre punti che valgono doppio.

“Sì, sono tre punti pesantissimi, complimenti al Parma. È una squadra che merita senza dubbio una classifica diversa. Gli auguro di risalire il più presto possibile, è veramente una squadra forte. Potevamo fare meglio in alcuni momenti, dovevamo gestire meglio. E dobbiamo farlo se vogliamo restare ad alto livello”.

La Roma ha prodotto tanto in fase offensiva. Cosa è mancato per avere più concretezza?

“Probabilmente è mancato qualcosa in fase di finalizzazione, non lo so, le partite vanno riviste. Abbiamo sbagliato nel subire delle ripartenze, siamo state un po’ leggere nei duelli, non bisogna segnare sempre 5-6 gol per vincere le partite, si può vincere anche soffrendo. Per cui dobbiamo gestire meglio i momenti”.

La Roma esce da questo campo con quale insegnamento?

“Con l’insegnamento che il campionato è questo. Non ti regala mai niente nessuno. Bisogna soffrire, lottare, come abbiamo fatto”.

Anche Manuela Giugliano, centrocampista giallorossa, ha commentato il successo in trasferta della squadra:

Una partita complicata, ma quanto sono importanti questi tre punti?

"Sicuramente sono molto importanti, come lo sono per tutte le partite. Conquistare i tre punti oggi è stato fondamentale. Per quanto riguarda la gara con il Parma, siamo entrate in campo con l'atteggiamento sbagliato: non era la partita che volevamo fare. L'importante è che siamo riuscite a portare a casa i tre punti".

Quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato?

"Come in tutte le partite, creiamo tanto. Molto dipende però dall'atteggiamento, dalla mentalità con cui entriamo in campo, e questo oggi ci ha un po' penalizzato. Però, ripeto, sono importanti i tre punti".

Ora c'è il Pomigliano in Coppa Italia: bisogna subito rientrare nel mood partita.

"Assolutamente sì. Adesso torniamo a Roma, analizziamo gli errori commessi oggi e ci prepariamo per la sfida di mercoledì in una competizione altrettanto importante. E lavoriamo su questa strada".

