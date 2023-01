Serie A Femminile, PARMA-ROMA 2-2 (5' Martinovic, 8' Haavi, 19' Giacinti, 42' Bardin): segui in tempo reale. Le padrone di casa pareggiano a fine primo tempo

Dopo il netto successo contro la Fiorentina, la Roma Femminile torna in campo per proseguire la sua corsa Scudetto. Impegno esterno contro il Parma per le ragazze di Alessandro Spugna. Le emiliane occupano l'ultimo posto con appena 6 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA: Capelletti; Santoro, Heroum, Cox, Jelencic; Cambiaghi, Farrelli, Arrigoni, Banusic (14' Vaitukaityke), Bardin; Martinovic.. A disp.: Ciccioli, Marchao, Williams, Nicolini, Acuti, Arnadottir, Arcangeli, Maia.

All. Domenico Panico

ROMA: Ceasar; Linari, Wenninger, Minami; Glionna, Greggi, Cinotti, Giugliano, Haavi; Andressa; Giacinti. A disp.: Lind, Landstrom, Serturini, Ciccotti, Selerud, Kajzba, Haug, Ferrara, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Adalberto Fiero. Assistenti: Federico Pragliola - Emilio Micalizzi. Quarto Ufficiale: Sabri Ismail

Marcatori: 5' Martinovic, 8' Haavi, 19' Giacinti

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45+1' - Finisce il primo tempo sul 2-2.

44' - Il Parma pareggia con Bardin che sorprende Ceasar con il sinistro.

39' - Linari ci prova da fuori area ma Cappelletti è pronta a respingere.

33' - Il Parma trova il pareggio con Santoro, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

29' - Giacinti ci prova da fuori e si procura un altro corner.

21' - Ci prova Andressa con il mancino, Capelletti blocca senza problemi.

19'- RADDOPPIO ROMA. Grande azione di Glionna che con il mancino calcia verso la porta: sulla traiettoria c'è Giacinti che con il tacco batte Capelletti.

8' - GOL DELLA ROMA. Reazione immediata da parte delle giallorosse su calcio d'angolo. Giugliano per Glionna, il cui cross deviato arriva ad Haavi che, da fuori area, mette la sfera all'angolino sinistro

5' - Gol del Parma. Clamorosa disattenzione difensiva di Wenninger, che si fa soffiare palla in pressing da Martinovic dentro l'area di rigore: da due passi, l'attaccante ducale batte Ceasar.

1' - Si parte, match al via