Roma Femminile: la gara con il Como sarà trasmessa in diretta sui profili ufficiali di Twitter e YouTube del club (COMUNICATO)

Grande novità per i tifosi della Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato ufficiale, la gara di domani con il Como, valida per la Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta sui profili ufficiali di Twitter e YouTube del club. Questa la nota: "La partita di Coppa Italia Femminile tra Como e Roma, in programma il 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta sui profili ufficiali del Club su Twitter e su YouTube.

Il calcio d’inizio del match è previsto alle 12.30.

La sfida sarà decisiva per accedere alla fase successiva della competizione. Alle giallorosse servirà almeno un pareggio per la qualificazione".

