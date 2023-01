Roma Femminile, Spugna: "Como da non sottovalutare. Vogliamo arrivare fino in fondo in Coppa Italia" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia della partita contro il Como, valida per la fase a gironi della Coppa Italia e in programma domani alle ore 12:30. Queste le dichiarazioni del tecnico delle capitoline: "La squadra l'ho ritrovata molto bene. Le ragazze hanno avuto un po' di vacanza, se lo meritavano ed era necessario riposarsi dopo una prima parte di stagione molto impegnativa. Sono motivate e fisicamente stanno bene".

Quali possono essere le insidie della gara di domani?

"Il Como sta facendo bene ed è una squadra giovane con diverse giocatrici brave. Non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo, la Coppa Italia è una competizione importante e vogliamo arrivare in fondo. La partita non sarà semplice".

Partita decisiva.

"Sì, abbiamo due risultati a favore, ma non dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo giocare come sappiamo, sfruttando le nostre caratteristiche per provare a vincere".