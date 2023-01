Femminile, FIORENTINA-ROMA 0-2 (4' Andressa, 17' Greggi): segui in tempo reale. Avvio super per le giallorosse

Dopo la sconfitta contro la Juventus nell'ultima del 2022, torna in campo la Roma Femminile. Le ragazze di mister Spugna, attualmente al comando della classifica a +3 dalle bianconere, affronteranno in trasferta la Fiorentina. Le viola occupano la quarta piazza a quota 25 punti, a -5 dalle giallorosse.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Baldi, Tortelli, Agard, Jackmon, Erzen, Parisi, Severini, Johannsdottir, Boquete, Longo, Mijatovic. A disp.: Schroffenegger, Breitner, Cafferata, Sabatino, Catena, Kajan, Hammarlund, Monnecchi, Tucceri Cimini.

All. Patrizia Panico

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami; Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa, Giacinti. A disp.: Lind, Kollmats, Landstrom, Wenninger, Ciccotti, Kramzar, Glionna, Lazaro, Haug.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Luca Cherchi. Assistenti: Luca Landoni - Matteo Taverna IV Uomo: Giovanni Matteo

Marcatori: 4' Andressa, 17' Greggi

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

17' - RADDOPPIO ROMA. Cross di Havi per Andressa: quest'ultima non riesce a raccogliere l'assist, ma Greggi s'avventa sulla sfera e, con il destro, batte Baldi.

4' - GOL DELLA ROMA. Avanza Haavi sulla sinistra, pallone in mezzo per Giacinti che, di prima intenzione, calcia in porta: Baldi riesce a respinge ma Andressa è la più lesta ad avventarsi sulla sfera e la mette dentro!

1'- Match al via