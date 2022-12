Roma Femminile, Spugna: "Risultato storico. I quarti di finale saranno una bellissima esperienza"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club in seguito alla strepitosa vittoria per 5-0 contro il St. Polten nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Con questo risultato, le giallorosse si sono qualificate ai quarti di finale con un turno di anticipo. Le sue dichiarazioni.

Risultato storico per la Roma, che da debuttante conquista i quarti di finale.

“Sì, è storico. Penso che sia la prima debuttante nella storia della Champions a conquistare i quarti di finale. È un obiettivo raggiunto. Probabilmente, a luglio nessuno ci avrebbe creduto, e invece adesso andiamo a giocarci questo quarto tra le otto migliori d’Europa. È incredibile, e il merito è di tutti: del Club, delle ragazze, dello staff, di tutte le persone che quotidianamente lavorano al progetto. Il percorso è bello”.

Ha temuto che non si riuscisse a giocare?

“Beh, a un certo punto sì, perché è venuto già qualcosa di incredibile. Però bisogna dire che l’intervento degli addetti in campo è stato importante, perché riusciti a riprendere la gara. E siamo state brave, perché non è facile ripartire dopo venticinque, trenta minuti di stop: abbiamo fatto il riscaldamento, abbiamo iniziato a giocare, poi ci siamo dovute fermare… È stato complicato, ma le ragazze sono state brave a riprendere subito in mano la gara. E poi è andata bene”.

Ora la Roma può pensare alla sua avversaria, anche se ci vorrà un po’ di tempo per conoscerla.

“Sì, credo che il sorteggio si tenga a febbraio. Adesso non saprei nemmeno chi sperare di pescare dall’urna. Ma credo che qualunque squadra ci toccherà, sarà una bellissima esperienza, perché giocheremo contro dei club incredibili. Vediamo. Quando sarà il momento, ci penseremo”.

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE