Roma Femminile, Spugna: "Grandissima partita". Kollmats: "Importante chiudere con una vittoria"

La Roma Femminile ha battuto per 0-3 lo Slavia Praga nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, ma il successo non è bastato per strappare il primo posto nel Gruppo B al Wolfsburg. Nonostante questo, le giallorosse hanno strappato il pass per i quarti di finale, in programma a marzo. Al termine della sfida hanno parlato ai canali ufficiali della Roma sia Alessandro Spugna sia Beata Kollmats.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Si conclude il girone nel migliore dei modi. Non era facile mantenere alta la concentrazione, sapendo di essere già qualificate.

"Assolutamente sì, le ragazze sono state molto brave. Hanno fatto una grandissima partita, sono state molto concentrate, molto attente, con grande personalità. Era quello che volevamo. Siamo anche riuscite a fare tanti gol e questa è stata una bella cosa. Ha fatto poi l'esordio una calciatrice del 2006 come Zara Kramzar, che ci faceva piacere: è stata molto brava, ha giocato una grande partita".

Tante calciatrici hanno trovato del minutaggio: anche cambiando, però, il risultato non cambia.

"Infatti siamo molto contenti di questo. Vuol dire che il gruppo sta lavorando benissimo. Tutte le ragazze sono pronte. Oggi abbiamo fatto qualche cambio, però non si è percepito. Anzi, tutte coloro che hanno giocato, che hanno esordito, che avevano un minutaggio un po' inferiore, hanno fatto una grande partita. Di questo siamo molto contenti".

Ora c'è una sosta stra-meritata.

"Adesso c'è un po' di vacanza. Poi penseremo alla Coppa Italia, al campionato, e tra qualche mese arriverà il quarto di finale. In quel momento vedremo quale sarà il sorteggio: andiamo incontro a squadre tutte di livello altissimo. Però proveremo a giocarci le nostre due partite come sappiamo fare".

KOLLMATS AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Quanto era importante finire il girone con una vittoria?

“Certo, era importantissimo vincere anche questa gara e chiudere l’anno con altri tre punti. Ce l’eravamo detto anche tra di noi prima della gara. Siamo contente”.

Hai segnato anche un gol in questa Champions. Sei partita da titolare, oggi. Hai giocato un’ottima partita. Che sensazioni hai avuto in campo?

“Sì, è sempre bello segnare, non mi capita spesso. Sono contenta di aver giocato tutta la partita e di aver contribuito a questo risultato, aiutando la squadra. Sono felice”.

Ora un po’ di riposo e poi pronte a ripartire.

“Esatto. Ora ci prenderemo qualche giorno di stop per le feste, il Natale, e poi ripartiremo con la nostra stagione”.

