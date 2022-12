Women's Champions League, Slavia Praga-Roma 0-0: segui in tempo reale. Le giallorosse gestiscono il possesso palla (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile affronta lo Slavia Praga nell'ultimo match della fase a gironi della Women's Champions League. Alle giallorosse serve una vittoria e un mancato successo del Wolfsburg contro il St. Polten per qualificarsi al primo posto nel raggruppamento e poter contare su un'urna più benevola ai sorteggi per i quarti di finale. Il tecnico Alessandro Spugna opta per la difesa a tre e lascia in panchina Minami e Wenninger. Out almeno inizialmente anche Serturini, con Glionna e Haavi schierate come quinti di centrocampo. Coppia Roman Haug-Giacinti in attacco.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA: Lukasova; Slajsova, Necidova, Bartovicova, Khyrova; Tenkratova, Keene; Vesela, Surnovska, Ruzickova; Kozarova.

A disp.: Sladka, Fuchsova, Wafula, Cerna, Bendova, Abrahamsson, Goretkiova, Divisova, Vithova.

All. Karel Pitak.

ROMA (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Kollmats; Glionna, Kramzar, Giugliano, Ciccotti, Haavi; Giacinti, Roman Haug.

A disp.: Lind, Ohrstrom, Minami, Cinotti, Landstrom, Serturini, Greggi, Kajzba, Wenninger, Ferrara, Bergersen, Lazaro

All. Alessandro Spugna.

Arbitro: van der Helm (NED) - Assistenti: Bakker (NED) - Eidinzonaite (LTU) - IV Ufficiale: Overtoom (NED)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

12' - Punizione insidiosa battuta dalla Roma, ma Lukasova respinge.

8' - Ci prova Glionna dal limite dell'area, palla ampiamente sopra la traversa.

6' - Wolfsburg già avanti sul St. Polten. Si affievoliscono le speranze delle giallorosse di chiudere al primo posto del girone.

1' - CALCIO D'INIZIO! Comincia il match.

IL PREPARTITA

17.51 - La formazione ufficiale delle giallorosse.

? Ecco la nostra formazione per la sfida contro lo Slavia Praga#UWCL #ASRomaFemminile pic.twitter.com/wnxx3BZiBN — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) December 22, 2022

17.33 - La Roma Femminile è arrivata allo stadio