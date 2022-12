Roma Femminile, Glionna: "Contenta per la doppietta. Ce l'abbiamo messa tutta per raggiungere questo traguardo"

Benedetta Glionna, calciatrice della Roma Femminile e autrice di una doppietta, ha parlato ai canali ufficiali del club in seguito alla strepitosa vittoria per 5-0 contro il St. Polten nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Con questo risultato, le giallorosse si sono qualificate ai quarti di finale con un turno di anticipo. Le sue dichiarazioni.

Quanto è importante questa qualificazione?

“Si tratta di un momento storico per noi, per la Roma. Ce l’abbiamo messa tutta, siamo contentissime di questo passaggio ai quarti di finale”.

Hai anche segnato, lasciando il segno in questa partita storica.

“Il gol è arrivato dopo molto tempo, anche per questo sono contenta. Ma sono super felice soprattutto per la squadra e per questa qualificazione”.

Manca ancora una gara in questo girone, contro lo Slavia Praga. Potrebbe teoricamente arrivare anche il primo posto.

“Questa partita era fondamentale. Dato che abbiamo vinto, siamo aritmeticamente passate, saremo più tranquille nel prossimo match, ma cercheremo di preparare al meglio tutti gli incontri”.

