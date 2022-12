Roma Femminile, Giugliano: "Il campo non aiuta, ma torneremo in campo ancora più forti"

Manuela Giugliano, calciatrice della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming al termine dell'intervallo della delicatissima sfida di Champions League contro il St. Polten. Le giallorosse sono momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Serturini al 34'. Le sue dichiarazioni.

GIUGLIANO A DAZN

Non era semplice riprendere dopo la lunga sospensione per pioggia.

“No, a parte il maltempo sapevamo che sarebbero venute qui per vincere la partita. Il campo non ci aiuta, ma entreremo nella ripresa ancora più forti”.

L’approccio non cambierà nella ripresa.

“Cercheremo il gol, faremo il nostro gioco e posso dire che sicuramente l’intensità non si abbasserà”.

Grande assist da parte tua.

“L’importante non è l’assist, ma il gol ed è stato importante metterla dentro”.