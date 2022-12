Roma Femminile, Bartoli: "Non dobbiamo dimenticarci che siamo ancora prime"

Dopo la sconfitta casalinga per mano della Juventus per 4-2, il capitano della Roma Femminile Elisa Bartoli ha commentato la sfida ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

Quanto ha inciso oggi la stanchezza in questa partita?

“Giocare a 48 ore da una partita di Champions non è semplice. Ma non voglio alibi: avevamo preso in mano la partita, poi abbiamo sbagliato sulle seconde palle. E quando non si prendono le seconde palle, quello è sintomo di mancanza di fame e cattiveria. Peccato perché nel secondo abbiamo fatto bene, ma poi vince chi la mette dentro”.

Quale è stata la difficoltà maggiore?

“La partita è stata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Potevamo gestire meglio certe situazioni, magari prendere meno gol. Ne abbiamo presi troppo. Quello è stato l’errore più grande”.

Il pubblico vi ha spinto per tutta la partita.

“Il pubblico oggi è stata la cosa più bella. E non dobbiamo dimenticarci che siamo ancora prime, a più tre sulla seconda. Ce lo dobbiamo mettere in testa. Ringrazio questo tifo stupendo, è una cornice meravigliosa per il calcio femminile”.

