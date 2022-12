Roma Femminile ai quarti di Champions League: Arsenal, Barcellona e Chelsea le possibili avversarie. Il sorteggio il 10 febbraio alle 13

La Roma Femminile vola ai quarti di finale di Champions League. L’accesso al turno successivo era già stato ottenuto con la vittoria per 5-0 contro il St. Polten nella quinta giornata della fase a gironi, ma dopo il successo odierno contro lo Slavia Praga (0-3) è diventato ufficiale. Le ragazze allenate da Alessandro Spugna si sono piazzate al secondo posto nel Gruppo B, non riuscendo a effettuare il sorpasso sul Wolfsburg, uscito vincitore nella sfida contro il St. Polten (2-8). Ecco la classifica finale: Wolfsburg 14, Roma 13, St. Polten 4, Slavia Praga 2.

La Roma scoprirà il suo prossimo avversario nel sorteggio che si terrà a Nyon il 10 febbraio alle ore 13. Inoltre verranno anche rivelati i possibili accoppiamenti in semifinale. L’andata dei quarti di finale si giocherà in Italia il 21 o il 22 marzo, mentre il ritorno il 29 o il 30 dello stesso mese in trasferta. Le semifinali invece sono in programma il 22 o il 23 aprile (andata) e il 29 o il 30 aprile (ritorno).

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE DELLA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Chelsea

PSG

Wolfsburg

Roma

Arsenal

Lione

Barcellona

Bayern Monaco

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

Chelsea

Arsenal

Barcellona

LR24