Roma Femminile, Ciccotti: "Volevamo iniziare bene in Coppa Italia e ci siamo riuscite. Bello fare gol"

ASROMA.COM - Claudia Ciccotti, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 0-3 contro l'Arezzo in Coppa Italia. Le giallorosse hanno disputato una grande partita e proprio Ciccotti ha realizzato la rete del momentaneo 0-2. Sono andate a segno anche Landstrom e Haug. Queste le sue parole.

Un successo importante nel debutto in questa competizione.

“Volevamo iniziare bene questa competizione, anche per metterci in una posizione di vantaggio in vista dello scontro con il Como a gennaio. Ci siamo riuscite, siamo contente”.

È arrivato il gol, una soddisfazione doppia oltre la vittoria.

“Non sono una goleador, non segno spesso, ma quando arriva fa piacere soprattutto se dopo un infortunio. È stato bello fare gol, ma soprattutto ricevere l’abbraccio delle compagne”.

Elisa Bartoli ti ha definita il suo capitano sui social.

“Ringrazio Eli, le voglio bene. Lei è il nostro capitano. È una calciatrice importante, come ce ne sono anche altre come Manuela. Ognuna di noi cerca di portare qualcosa di suo al gruppo”.

