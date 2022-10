St.Polten-Roma, Spugna: "Sembrava impossibile recuperare la partita. È stata la più grande reazione che ho visto da quando sono qui"

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della folle rimonta contro il St.Polten nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Le giallorosse, in svantaggio per 0-2 fino al 74', hanno ribaltato la partita e trionfato per 3-4. Le dichiarazioni dell'allenatore: “Abbiamo dimostrato grande carattere, le ragazze sono state splendide, straordinarie. In una partita europea, andare sotto di due gol in maniera immeritata dopo aver creato tante occasioni ti può deprimere e invece la squadra ha avuto una reazione incredibile, forse la più grande reazione che ho visto da quando sono qui. È stata un’impresa, una grande partita. Sono molto contento, riprendere una partita così era quasi impossibile e invece ci siamo riuscite. Oltre ad avere qualità, questa squadra ha un carattere importante”.

Cosa ha detto all’intervallo alle ragazze?

“Ho detto di continuare a giocare, di continuare a portare palla verso la loro area e che il gol sarebbe arrivato. Appena rientrate è arrivata la doccia gelata del secondo gol ma la squadra non si è disunita, ha continuato a giocare mantenendo l’equilibrio e a creare tante occasioni, non si contavano più. Poi siamo riuscite a rimettere in piedi la partita”.

Cosa deve imparare la squadra da questa partita?

“Deve imparare che soprattutto in campo internazionale, tante occasioni non concretizzate si possono pagare. Oggi ci è andata bene, siamo state brave, anche con un pizzico di fortuna verso la fine ma dobbiamo imparare questo. Oggi abbiamo avuto addirittura troppe occasioni per una partita di Champions League, dobbiamo concretizzarne di più”.

