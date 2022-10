St.Polten-Roma, Giugliano: "Tre punti super importanti. Abbiamo dimostrato grande carattere"

Manuela Giugliano, calciatrice della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della pazzesca rimonta contro il St.Polten. Il match, valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, si è concluso con il punteggio di 3-4 in favore delle giallorosse, che fino al 74' erano sotto per 2-0. Le dichiarazioni del numero 10, che ha realizzato il gol del momentaneo 2-3: “Questi tre punti sono super importanti per noi. Ci credevamo e volevamo portare a casa questa partita che era fondamentale. Ovvio che andare in svantaggio 2-0 non è semplice, perché subentra il nervosismo. Da squadra, però, siamo riuscite a rimontare questa partita. Ci portiamo a casa il risultato e il carattere che abbiamo dimostrato oggi”.

Proprio qualche giorno fa, il mister ti sollecitava a tirare verso la porta. Hai tenuto il gran gol per il momento giusto?

“Sono contenta del gol, sia il mister che Elisa (ndr Bartoli) mi dicono che tiro poco in porta. Però oggi c’ho creduto, ho tirato ed è andata bene. Ora pensiamo alla prossima”.

Tante occasioni sprecate, come si può migliorare da questo punto di vista?

“Dobbiamo continuare a lavorare, perché sprechiamo tante occasioni davanti alla porta e questo alle volte ci penalizza. Oggi di positivo c’è che siamo riuscite a ribaltare la partita e tirare fuori la determinazione giusta”.

(asroma.com)

