Serie A Femminile, ROMA-COMO 0-0: segui in tempo reale. Le giallorosse assaltano la porta avversaria (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile non vuole fermarsi e va alla ricerca della sesta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Le ragazze di Alessandro Spugna, reduci dalla prima storica vittoria (contro lo Slavia Praga) nella fase a gironi della Champions League, affronteranno in casa il Como alle ore 12:30: le giallorosse si trovano al secondo posto in classifica con 15 punti, mentre la squadra lombarda sono settime con 4 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Lind; Minami, Kollmats, Linari; Serturini, Andressa, Giugliano, Cinotti, Landstrom; Glionna, Lazaro.

A disp.: Ohrstrom, Haavi, Ciccotti, Wenninger, Bartoli, Ferrara, Haug, Greggi, Giacinti.

All.: Spugna

COMO: Beretta; Cecotti, Pastrenge, Lipman, Borini; Hila, Karlenäs, Picchi; Beccari, Kubassova, Pavan.

A disp.: Brenn, Rigagalia, Bianchi, Rizzon, Korenciova, Cavicchia, Carravetta, Beil, Di Luzio.

All.: De La Fuente

Arbitro: Delrio - Assistenti: Stringini e Croce - IV Uomo: Scifo

Ammonite: Pastrenge (C)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

25' - Assedio Roma: le giallorosse sviluppano un'azione insistita, Giugliano mette in mezzo, Lazaro aggancia il pallone e prova a girarsi, ma la difesa del Como resiste e contrasta l'attaccante capitolina.

24' - Pastrenge stende Giugliano sulla trequarti: è la prima ammonita del match. Glionna batte la punizione, ma colpisce la barriera.

22' - Ripartenza del Como, Beccari entra in area, ma Lind respinge in angolo la conclusione della calciatrice del Como.

21' - Giugliano si libera in area e calcia: palla fuori.

12' - Enorme chance per la Roma: Andressa lancia Glionna, la quale calcia clamorosamente fuori un rigore in movimento.

11' - Prima occasione per la Roma, ma il tiro di Glionna è debole e facile preda del portiere del Como.

2' - Kubassova si invola verso la porta della Roma, Lind la anticipa e spazza in tribuna. Successivamente il guardalinee segnala il fuorigioco.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:32 - L'ingresso in campo delle due squadre

12:22 - Bartoli incita le sue compagne di squadra durante il riscaldamento

12:08 - Focus sul riscaldamento della Roma

11:30 - La Roma comunica la formazione ufficiale

11:17 - Una panoramica all'interno delle spogliatoio delle giallorosse