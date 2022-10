Roma Femminile, Spugna: "Vittoria importantissima, l'Inter è molto forte. Abbiamo giocato con intelligenza ed equilibrio"

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria contro l'Inter per 1-2. Con questo successo le giallorosse staccano le nerazzurre e rimangono in vetta alla classifica, portandosi a quota 21 punti. Le sue parole.

Hai festeggiato in un modo incredibile. Questo risultato quanto è importante?

"Risultato importantissimo, l’esultanza nasce dalla settimana, che era stata molto intensa. L’Inter è una squadra forte, ci ha creato qualche problema, ma abbiamo fatto una partita da grande squadra. Le ragazze erano stanche, dovevamo giocare con intelligenza ed equilibrio e lo abbiamo fatto".

Ha detto che non c’erano alibi.

"Dobbiamo lavorare gara dopo gara. Due partite così ravvicinate sono complicate da gestire, ma non vogliamo gli alibi. In Champions ci volevamo essere e questo è lo scotto che bisogna pagare. Ora possiamo recuperare, poi penseremo alla Supercoppa".

Sul calendario.

"Non parlo del calendario per quanto riguarda la preparazione, ma bisogna salvaguardare la salute delle ragazze. Un atleta ha bisogno di recuperare, deve riposare".

Che importanza ha questo successo?

"Questa vittoria ha un sapore buono: arrivavamo da un periodo intenso, per le partite e per i viaggi. Quando giochi ogni due giorni, è complicato preparare le partite e recuperare. Per essere venute a Milano, avere fatto un'ottima gara - ma ottima proprio dal punto di di vista mentale, della maturità della squadra - e avere portato a casa tre punti non determinanti ma certamente importanti, va fatto un plauso alle ragazze, perché sono state straordinarie".

Era preoccupato dal fatto che si giocasse a soli tre giorni dalla sfida di Champions?

"Un po' sì. Ma la preoccupazione maggiore non derivava dal fatto che non avessi del tempo per preparare la gara, quanto dalla salute delle ragazze, perché hanno bisogno di recuperare: questi casi, gli infortuni sono sempre in agguato. Bisognava quindi accettare delle cose e fare dei ragionamenti. Ma anche chi è sceso in campo mercoledì, oggi ha giocato con grande testa, con grande concentrazione. Sono state molto brave".

Si ferma il campionato, ma sabato la Roma si gioca un trofeo.

"Noi la sosta non ce l'abbiamo, perché ci aspetta un trofeo importante: la Supercoppa. Adesso dobbiamo recuperare un po' di energie, fisiche e mentali e poi ci caleremo in questa sfida importante. Sono partite bellissime da vivere. Giochiamo contro la Juventus. E ci proveremo".

