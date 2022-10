Roma Femminile, Spugna: "Tre punti fondamentali. Stiamo acquisendo una mentalità importante"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita contro il Sassuolo, conclusasi con il punteggio di 0-1 per le giallorosse grazie alla rete di Bartoli al minuto 92. Le sue dichiarazioni.

Partita molto complicata, ma sono 3 punti fondamentali per mantenersi vicini alla testa alla classifica.

"Assolutamente sì. Tre punti fondamentali. Partita complicata, ma lo sapevamo, lo avevamo detto prima della gara che saremmo venuti su un campo difficile. Loro hanno un punto in classifica, ma lo hanno fatto con la Juve e oggi hanno rischiato di portarlo a casa anche contro di noi. Alle ragazze non devo dire nulla, perché abbiamo fatto la partita e le chance le abbiamo avute. È chiaro che se non sfrutti le occasioni avute nei primi dieci, quindici minuti, poi le partite si complicano. Fa parte del gioco del calcio. Ma io sono contento di una squadra che ci ha provato sempre, dall'1' al 96'. E questo poi ti premia. Vuol dire che la squadra sta acquisendo una mentalità importante".

I dati parlano di un dominio assoluto, l'1-0 va stretto.

"Sì, va stretto, ma non è semplice giocare quando c'è tanta densità, soprattutto in area di rigore. Su tutte le nostre conclusioni c'era sempre una gamba, un piede, c'era qualcosa che ci impediva di fare gol. Ripeto, la cosa importante è averci creduto fino al 96' e alla fine siamo state premiate, riuscendo a portare a casa 3 punti fondamentali".

Sono già due partite che Elisa Bartoli si rivela decisiva.

"Lei caratterialmente è così. Non molla mai. Non ha mollato fino al 96' ed è il giusto premio per una stagione che sta facendo ad altissimo livello".

