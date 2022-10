Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA: le formazioni ufficiali, Lazaro e Giacinti in attacco. Giallorosse arrivate allo Stadio Ricci (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile vuole dare continuità al periodo di forma straordinario che sta vivendo e per farlo dovrà battere il Sassuolo nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 12:30. Le ragazze di Alessandro Spugna, reduci da 4 vittorie consecutive tra tutte le competizioni, si trovano al terzo posto in classifica a quota 12 punti, a -4 dall'Inter prima, che però ha una partita in più.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO: Kresche, Nowak, Filangeri, Dangus, Pleidrup, Philtjens; Pondini, Jane, Brignoli; Goldoni, Monterubbiano.

A disp.: Mella, Nagy, Lonni, Bueno, Sciabica, Moraca, Tudisco, Bellucci, Bragonzi.

All.: Piovani

ROMA: Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi, Lazaro, Giacinti.

A disp.: Minami, Glionna, Landstrom, Kramzar, Kollmats, Ciccotti, Haug, Lind, Andressa.

All.: Spugna

Arbitro: Cherchi - Assistenti: Galimberti e Piatti - IV Uomo: Coppola

PREPARTITA

11:34 - Ecco la formazione ufficiale della Roma

11:17 - La Roma è arrivata allo Stadio Ricci, teatro della sfida che andrà in programma alle 12:30