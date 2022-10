Roma Femminile, Greggi: "È il nostro momento. Siamo un bellissimo gruppo e ci meritiamo questi risultati"

Giada Greggi, calciatrice della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito al fondamentale successo ottenuto in casa dell'Inter per 1-2. Con questa vittoria le giallorosse staccano le nerazzurre e rimangono in vetta alla classifica. Queste le sue dichiarazioni.

GREGGI A LA7

Hai fatto una partita importantissima.

"È stata una partita dura, intensa. Questo è il nostro momento e vogliamo continuare così".

Come si gestisce questo momento?

"Bisognare gestire i momenti durante le partite. Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione per preparare questo match, quindi dovevamo essere in grado di resettare e pensare a questa gara".

Cosa sta cambiando dal punto di vista dell’entusiasmo?

"Diamo il cuore anche in allenamento, ci impegniamo sempre al 100%. La maggior parte del lavoro lo fanno anche le ragazze che sono in panchina, le ringrazio, sono le migliori. Siamo un bellissimo gruppo, continueremo così. Ci meritiamo questi risultati".

Hai mai incontrato Mourinho? Servirebbe una come Greggi nel suo centrocampo?

"Non ho avuto l’occasione di incontrarlo, ma se lo vedessi sarei troppo contenta".

Saresti convocabile?

"Certo (ride, ndr)".