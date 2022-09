VIDEO - Roma Femminile alla fase a gironi della Champions League: le giallorosse festeggiano nello spogliatoio cantando l'inno "Roma Roma Roma"

Una giornata storica per la Roma Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno battuto per 4-1 lo Sparta Praga nel match di ritorno (all'andata finì 1-2 per la Roma) dell'ultimo turno preliminare di Champions League e, grazie a questo risultato, hanno conquistato l'accesso alla fase a gironi della competizione per la prima volta nella storia del club. Terminata la partita, è iniziata la festa nello spogliatoio delle giallorosse, che hanno intonato a squarciagola l'inno "Roma Roma Roma".