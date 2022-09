Roma Femminile, Spugna: "Molto contento della prestazione, vogliamo continuare a giocare così"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva al termine della vittoria contro il Milan per 2-0. Le sue ragazze hanno disputato un'ottima partita e hanno vinto il secondo match consecutivo in campionato. Le sue parole.

SPUGNA A LA7

Sulla prestazione.

"Sono molto contento della prestazione, ma sono felice dall'inizio del ritiro. Dove arriveremo non lo so, ma noi vogliamo essere protagonisti. La Roma non aveva mai battuto il Milan in campionato e quindi è una vittoria importante".

Sugli acquisti estivi.

"Sono arrivati innesti di grande qualità. Hanno portato anche mentalità, che è migliorata. Se vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa bisogna fare uno step mentale".

Seconda vittoria in due gare di campionato, 4 gol fatti e nessuno subito.

"Sono contento per la continuità dei risultati, del gioco e delle prestazioni. Le prestazioni da tempo sono molto buone e questo è importante. I risultati sono figli delle prestazioni, vogliamo continuare così".

Complimenti Mister, state giocando molto bene.

"Grazie mille per i complimenti, ora vogliamo continuare a giocare così".

Ti accontenteresti di vincere anche non giocando bene?

"No, noi vogliamo sempre dominare la partita. Bisogna sempre provare a giocare bene. Per poterlo fare bisogna avere giocatrici forti e noi le abbiamo, uno staff che lavora tanto e noi lo abbiamo".