Roma Femminile, Spugna: "Grande prestazione contro il Milan. Abbiamo finalmente sfatato il tabù" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club al termine della sfida contro il Milan, vinta per 2-0 dai giallorossi grazie alle reti di Minami e Giacinti. Le sue parole: "Il tabù è stato sfatato. La cosa importante però è la grande prestazione fatta. Il risultato è la conseguenza di questa prestazione. Potevamo fare qualche gol in più perché abbiamo avuto tante occasioni, ma va bene così. Le ragazze hanno fatte veramente una grande partita nonostante abbiamo avuto poco tempo per prepararla. Non era scontato. Siamo contenti".

Siete sempre stati in controllo della gara.

"Fin dal primo minuto abbiamo comandato il gioco, non c'è mai stata la sensazione di poter andar sotto o di farci raggiungere. Con un po' più di cinismo potevamo fare il terzo e il quarto gol, ma ci prendiamo questo risultato. Siamo a 2 vittorie, 4 gol fatti e 0 subiti, è un buon inizio di stagione".

Hanno segnato un attaccante e un difensore. Questa deve essere la forza della Roma?

"Assolutamente sì, devono e possono segnare tutte. Il gol non è una regola scritta, oggi ha segnato Minami su una palla inattiva e va bene così. Poi ha segnato Valentina (Giacinti, ndr) e questo vuol dire che sta lavorando bene. Per noi è una giocatrice molto importante".