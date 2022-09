Roma Femminile, Minami: "Contenta per il gol. Importante iniziare questo ciclo di partite con una vittoria" (VIDEO)

ROMA TV+ - Moeka Minami, difensore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 2-0 contro il Milan. La giapponese ha sbloccato la partita e ha realizzato il suo primo gol con la maglia giallorossa. Queste le sue parole: "Era importante iniziare questo ciclo di partite con una vittoria. Questo è stato il primo successo nella storia del club contro il Milan e ne sono molto contenta. Sono molto felice della mia rete che ha contribuito alla vittoria. Fare gol da calci piazzati può aiutare la squadra a controllare la partita. Era dal primo giorno che volevo fare gol e sono contenta di esserci riuscita in questa partita importante. E' stato bellissimo festeggiare il gol con le mie compagne di squadra. Sono contento di iniziare questo ciclo di partite con una vittoria. Ora ci saranno molti match fondamentali e dobbiamo rimanere unite. Speriamo di vincerne il più possibile".

